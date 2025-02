Rui Borges promoveu algumas alterações no onze inicial em relação ao empate no Clássico com o FC Porto (1-1). St. Juste, Matheus Reis e Debast rendem Gonçalo Inácio, Morten Hjulmand e Daniel Bragança.

Recorde-se que Hjulmand está suspenso por acumulação de amarelos enquanto jogadores como Hidemasa Morita ou Viktor Gyökeres estão limitados por problemas físicos. Esta dupla está no banco de suplentes, onde sentar-se-ão também os jovens Alexandre Brito, Lucas Anjos e Afonso Moreira.

Do lado do Borussia Dortmund, destaque para a inclusão de Daniel Svensson no onze inicial em vez do habitual titular Remi Bensabaini, que está lesionado. Acompanhe o jogo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20 horas.

SPORTING: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, St. Juste, Matheus Reis; Zeno Debast, Simões, Maxi, Quenda; Trincão e Harder.

SUPLENTES SPORTING: Israel, Callai, Morita, Gyökeres, Bragança, Gonçalo Inácio, Biel, Ricardo Esgaio, Alexandre Brito, Lucas Anjos, Afonso Moreira e Eduardo Quaresma.

BORUSSIA: Kobel, Ryerson, Schlotterbeck, Can, Svensson, Pascal Gross, Sabitzer, Gittens, Brandt, Adeyemi e Guirassy.

SUPLENTES BORUSSIA: Meyer, Lotka, Yan Couto, Anton, Salih Ozcan, Reyna, Beier, Duranville, Chukwuemeka e Sule.

[Notícia atualizada às 19h00]