Quais são as hipóteses de Benfica e Sporting na Champions? O supercomputador da Opta simulou o desfecho da Liga dos Campeões 2025/26 e a previsão é – claro está – bem mais animadora para os leões, que garantiram apuramento direto para os oitavos de final.

Os encarnados ainda defrontam o Real Madrid no play-off e segundo as previsões têm 32.89 por cento de hipóteses de eliminar os «merengues». Quanto a vencer a «orelhuda», o Benfica, que até terminou na última posição que dava acesso ao play-off, fica à frente de outras oito equipas. Já o Sporting, está à porta do top-10, logo atrás do Real Madrid, em termos de percentagem para vencer a Champions.

