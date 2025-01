Na véspera do duelo com o Leipzig, para a sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões, o Sporting treinou em Alcochete com duas baixas de relevo. Eduardo Quaresma, por lesão, e Marcus Edwards, por motivos disciplinares, não estiveram no relvado com os colegas.

Quaresma tem uma lesão muscular que o afastou do último jogo, contra o Rio Ave. Já Edwards entrou em rota de colisão com o treinador Rui Borges e treina-se à parte. Está fora do jogo «por opção técnica», disse o treinador.

Matheus Reis, Pedro Gonçalves e Nuno Santos estão lesionados há mais tempo e também não treinaram. Por outro lado, nota para as inclusões dos jovens Diogo Pinto, Lucas Anjos, Bruno Ramos, Rafael Nel, Alexandre Brito, Mauro Couto e Denilson Tavares.

O Sporting viaja nesta terça-feira para a Alemanha para defrontar o Leipzig. O jogo está marcado para as 17h45 horas desta quarta-feira.