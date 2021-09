Gonçalo Inácio e Tiago Tomás trabalharam esta terça-feira com os companheiros na última sessão de treino do Sporting antes do jogo com o Ajax, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dois jogadores tinham feito treino condicionado na véspera, mas, nos 15 minutos abertos à comunicação social esta terça-feira, não houve limitações evidentes.

Quem não esteve no relvado foi Pedro Gonçalves, que na sessão de trabalho de segunda-feira tinha feito apenas tratamento.

Fora do encontro, mas não por questões físicas, estará Coates, que tem de cumprir castigo, já que foi expulso no jogo com o LASK Linz da época passada.

Às 18h30, terá início a conferência de imprensa de antevisão à partida, que contará com a presença do treinador Rúben Amorim e de um jogador.