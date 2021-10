Pedro Porro limitou-se a fazer tratamento e treino condicionado no treino deste domingo, no dia em que os leões viajam para a Turquia para defrontar o Besiktas na Liga dos Campeões.

Mantém-se assim as dúvidas sobre a utilização do espanhol que se lesionou no jogo da Taça, ainda que tenha evoluído para treino condicionado, depois de ter feito apenas tratamento no dia anterior.

Por outro lado, o defesa Luís Neto já trabalhou sem limitações enquanto Tabata fez apenas trabalho de ginásio.

[artigo atualizado]