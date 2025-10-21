O Sporting fez o derradeiro treino antes do desafio com o Marselha, para a terceira jornada da Champions, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Rui Borges contou com grupo habitual de trabalho, sem os lesionados de longa data Nuno Santos e Daniel Bragança. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, apenas se puderam ver dois 'meinhos', em jeito de aquecimento.

Maxi Araújo e Gonçalo Inácio, que foram poupados diante do Paços de Ferreira na Taça de Portugal, treinaram com o restante o grupo.

O Sporting conta com três pontos em dois jogos, após uma vitória inaugural sobre o Kairat Almaty e uma derrota com o Nápoles. Já o Marselha está numa série de seis vitórias consecutivas em todas as competições e soma os mesmos três pontos na Champions.

O duelo acontece na quarta-feira pelas 20 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.