Depois do apuramento histórico do Brest para o play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pela primeira vez na história do clube, o treinador do clube foi confrontado com as duas possibilidades na próxima fase.

Pela frente terá ou o Benfica ou o Paris Saint-Germain. 16.º e 15.º classificados, respetivamente. Roy prefere os encarnados.

«Quando se joga na Liga dos Campeões, há mais interesse em jogar contra equipas estrangeiras. Prefiro o Benfica, obviamente», admitiu Eric Roy, após a derrota frente ao Real Madrid.

«Quanto ao PSG, não terá escolha. Aconteça o que acontecer, será uma equipa francesa. Além disso, vamos jogar contra o Paris Saint-Germain [na Liga francesa]... isso significa muitos jogos contra o PSG num curto espaço de tempo. De qualquer forma, vai ser um jogo difícil para nós, mesmo que estejamos determinados em dar o máximo», acrescentou.

O treinador conta com Mathias Pereira Lage, médio luso-francês do Brest, que partilha da mesma opinião, até por uma razão sentimental.

«Jogamos sempre em Paris. Sou português, por isso, obviamente, se puder ir jogar lá, será sempre um prazer. Podemos jogar contra o PSG na final da Taça de França. Se pudermos ir ao Benfica, seria ótimo para nós», disse.

O sorteio para a próxima fase acontece nesta sexta-feira. Os play offs acontecem de 11 a 19 de fevereiro.