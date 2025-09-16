Gurban Gurbanov, treinador do Qarabag, em declarações aos jornalistas após a vitória histórica sobre o Benfica por 3-2 no Estádio da Luz, a primeira de uma equipa azeri numa fase de liga/grupos da Champions:

«O Benfica é tecnicamente muito forte, mas os meus jogadores mostraram mais vontade e uma vontade maior de ganhar. É uma vitória histórica para uma equipa do Azerbaijão nesta estreia da Champions. Quero felicitar os jogadores.

O futebol são 11 contra 11. Eu disse aos meus jogadores que eles tinham de se divertir. Insisti muito com eles para que chegassem aqui e fossem corajosos. Em qualquer cenário, tínhamos de fazer o nosso jogo. Sabíamos que cometeríamos erros, porque o Benfica é uma grande equipa, mas trabalhámos duro e poderíamos até ter marcado mais golos. Não diria que foi uma vitória fácil, mas conseguimos ser superiores e ainda bem. Estamos muito satisfeitos com esta vitória.»