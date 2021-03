Pela primeira vez na história, quatro treinadores da mesma nacionalidade estarão presentes nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Edin Terzic (Borussia Dortmund), Jürgen Klopp (Liverpool), Thomas Tuchel (Chelsea) e Hansi Flick, do Bayern Munique, colocaram a Alemanha na história do futebol europeu e mostram que o país atravessa um período dourado no que a treinadores diz respeito.

Recorde-se que as duas últimas edições da Liga dos Campeões foram vencidas por equipas comandas por treinadores alemães: o Bayern Munique de Hansi Flick na época passada e o Liverpool de Klopp em 2019.

Sérgio Conceição (Portugal/FC Porto), Zinédine Zidane (França/Real Madrid), Mauricio Pochettino (Argentina/PSG) e Pep Guardiola (Espanha/Manchester City) são os outros treinadores ainda em prova.

