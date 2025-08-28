A UEFA anunciou, esta quinta-feira, que a final da Liga dos Campeões vai passar a ser disputada às 17h00, em vez das habituais 20h00.

A alteração vai ser implementada já esta época, na final da Budapeste, em 2026.

O organismo entende que esta medida vai melhor a experiência dos adeptos, das equipas e das cidades organizadoras, com os fãs a terem melhores acessos a transportes públicos, sobretudo após o jogo. As cidades organizadoras também poderão beneficiar de maior impacto económico, devido ao prolongamento dos festejos após o apito final.

Além disso, é também intenção da UEFA chegar a um público mais jovem, com uma transmissão televisiva e digital num horário mais acessível.

A final da edição da Champions deste ano está marcada para 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste. O sorteio da fase de liga é já esta quinta-feira, a partir das 17h00.