UEFA garante: relva do Metropolitano com altura abaixo do máximo permitido
Hansi Flick partilhou preocupação com um delegado do organismo
Hansi Flick partilhou preocupação com um delegado do organismo
Um dia depois de Hansi Flick ter manifestado a um delegado da UEFA preocupações com a altura da relva no campo do Atlético Madrid, o Barcelona recebeu a garantia de que os regulamentos estão a ser cumpridos pelo emblema colchonero.
Segundo a imprensa espanhola, os responsáveis do organismo deixaram a garantia de que o terreno de jogo terá 26 milímetros de altura: ou seja, menos quatro do que a altura máxima permitida pelos regulamentos da UEFA.
Outra das preocupações dos responsáveis do emblema catalão dizia respeito à rega do relvado antes da partida, o que também estará assegurado.
Nesta segunda-feira, no treino de adaptação ao relvado do Metropolitano, Hansi Flick foi visto a tirar as metidas ao tapete verde e a interpelar um responsável da UEFA.
O Atlético Madrid-Barcelona arranca às 20h00. A equipa da casa chega à 2.ª mão na frente da eliminatória, depois do triunfo fora de casa por 2-