Um dia depois de Hansi Flick ter manifestado a um delegado da UEFA preocupações com a altura da relva no campo do Atlético Madrid, o Barcelona recebeu a garantia de que os regulamentos estão a ser cumpridos pelo emblema colchonero.

Segundo a imprensa espanhola, os responsáveis do organismo deixaram a garantia de que o terreno de jogo terá 26 milímetros de altura: ou seja, menos quatro do que a altura máxima permitida pelos regulamentos da UEFA.

Outra das preocupações dos responsáveis do emblema catalão dizia respeito à rega do relvado antes da partida, o que também estará assegurado.

Nesta segunda-feira, no treino de adaptação ao relvado do Metropolitano, Hansi Flick foi visto a tirar as metidas ao tapete verde e a interpelar um responsável da UEFA.

O Atlético Madrid-Barcelona arranca às 20h00. A equipa da casa chega à 2.ª mão na frente da eliminatória, depois do triunfo fora de casa por 2-