A UEFA declarou «inadmissível» o protesto apresentado pelo Barcelona relativamente a uma decisão da equipa de arbitragem no jogo com o Atlético Madrid, da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A deliberação do organismo foi publicada a horas do reencontro das duas equipas, agora para a 2.ª mão.

Recorde-se que o Barcelona considerou que ficou por assinalar-se um penálti num lance insólito no qual Marc Pubill, jogador do Atlético Madrid, parou a bola com a mão na grande-área da equipa de Diego Simeone. O Barcelona alegou que Juan Musso, guarda-redes dos colchoneros, já tinha cobrado o pontapé de baliza, mas a equipa de arbitragem teve outro entendimento.

Os responsáveis do Barça consideraram que a arbitragem não seguiu a lei vigente e assinalaram também que a não intervenção do VAR representou também uma falha grave. Por isso, solicitaram a abertura de uma investigação e o acesso às comunicações de arbitragem.

O português Tiago Martins esteve envolvido nesse jogo como assistente do VAR.