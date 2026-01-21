O Benfica volta, esta quarta-feira, a um terreno onde tem sido feliz – na época passada venceu por 2-0 – e procura alimentar as hipóteses de continuar na Champions, com um duelo diante da Juventus, na sétima jornada da fase de liga da prova.

Face ao onze que utilizou em Vila do Conde, José Mourinho deverá apenas promover uma alteração. Andreas Schjelderup, titular frente ao Rio Ave, deverá ser rendido no onze por Enzo Barrenechea, médio que já está recuperado de lesão. A introdução do argentino na equipa inicial dos encarnados significaria que Sudakov começasse mais encostado à esquerda, com Leandro Barreiro a pisar terrenos nas costas de Vangelis Pavlidis.

Quanto à Juventus, que vem de uma derrota no reduto do Cagliari (1-0), também é esperado que Luciano Spalletti mexa numa peça. Khéphren Thuram tem as portas do onze abertas para jogar no lugar de Teun Koopmeiners. Os portugueses João Mário e Francisco Conceição deverão começar a partida no banco.

O Benfica tem um histórico muito favorável diante da «vecchia signora». Em nove jogos com a Juve, os encarnados venceram sete, empataram um e perderam outro. Em Turim, diante dos «bianconeri», as águias nunca perderam: três vitórias e um empate.

A equipa de Mourinho parte para este jogo no 28.º lugar, fora da zona de acesso ao play-off, com seis pontos. Já a Juventus, tem nove pontos e ocupa o 17.º posto.

O Juventus-Benfica tem pontapé de saída marcado para as 20h00. Acompanhe o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para o Juventus-Benfica.