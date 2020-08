O Olympique Lyon afastou o Manchester City no Estádio José Alvalade (1-3) e apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões. Após o jogo, Anthony Lopes e os companheiros celebraram em grande a segunda presença da equipa nesta fase da competição.

No balneário de Alvalade, os jogadores do Lyon festejaram com cânticos, dança e não faltou a tradicional foto.