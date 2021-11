O documentário All or Nothing da Amazon Prime Video com a Juventus estreou esta quinta-feira, gerando enorme impacto nas redes sociais, onde circulam diversos momentos inéditos da temporada da Vecchia Signora.



Como o Maisfutebol avançou, um dos episódios mais fortes está relacionado com o intervalo do jogo entre a Juve e o FC Porto, para a Liga dos Campeões.



Cristiano Ronaldo entrou no balneário furioso, a criticar o desempenho da sua equipa, e foi confrontado por Juan Cuadrado, enquanto os outros jogadores ouviam em silêncio.

Já no final do jogo, que originou o afastamento da Juventus da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo surge no balneário em lágrimas, completamente desolado com o resultado. Seria o início do fim da sua relação com o clube de Turim. Na presente temporada, o português representa o Manchester United.