O Sporting fez questão de recordar a goleada sofrida frente ao Ajax (1-5), no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, no início do vídeo dos bastidores da vitória frente ao Borussia Dortmund (3-1), que garantiu o apuramento leonino para os oitavos de final da competição.



«Somos da raça que nunca se vergará», pode ler-se, depois de várias imagens a preto e branco.



Com uma música a condizer, os leões apresentam as imagens de uma noite épica, em que dois golos de Pedro Gonçalves e um de Porro selaram o triunfo frente à formação alemã, com um grande ambiente nas bancadas.



Veja o vídeo: