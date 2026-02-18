O Atlético de Madrid desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou diante do Club Brugge por 3-3. A formação orientada por Diego Simeone continua sem vencer a formação de Carlos Forbs na Bélgica.

Na primeira parte, Julián Alvarez fez o primeiro golo do encontro aos oito minutos da partida. O avançado argentino não desperdiçou a grande penalidade e fez o 13.º tento na temporada.

Em cima dos 45 minutos, o reforço de inverno Ademola Lookman ampliou a vantagem (45+6m) para 2-0.

Na segunda parte, Raphael Onyedika aproveitou uma série de ressaltos na área adversária e reduziu, aos 52 minutos, para o conjunto belga.

Motivado pelo golo, bastaram apenas oito minutos para o Club Brugge chegar à igualdade no marcador. Nicolo Tresoldi respondeu de forma certeira ao cruzamento de Mamadou Diakhon e restabeleceu a igualdade na partida aos 60 minutos (2-2).

O Atlético de Madrid beneficiou de um golo na própria baliza de Joel Ordonez (79m). A formação orientada por Diego Simeone tinha tudo para partir em vantagem para a 2.ª mão, no entanto o Club Brugge ainda tinha mais uma vida. Christos Tzolis, aos 89 minutos, rematou cruzado e fechou o resultado em 3-3.

A 2.ª mão está marcada para dia 24, em Madrid, no Metropolitano.