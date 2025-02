Já com pouco ou nada a perder, pois o Club Brugge ganhava à Atalanta por 5-2 no agregado do play off de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões, o capitão da equipa italiana acabou por perder a cabeça.

Corriam 87 minutos no relógio e os belgas preparavam-se para avançar para a próxima fase da competição. De Cuyper, jovem jogador do Brugge, deu um empurrão desnecessário no experiente Rafael Toloi, defesa da Atalanta.

Este não esteve para meias medidas... respondeu na mesma moeda, com um forte empurrão que deitou o 'miúdo' imberbe ao chão. O ítalo-brasileiro viu o cartão vermelho e deixou a sua equipa com dez jogadores nos instantes finais do jogo.