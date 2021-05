Manchester City-Chelsea foi mesmo a final da Britpop e as estrelas da música também não faltaram ao jogo este sábado.

Nos anos 90, a rivalidade musical Blur e Oasis era também a rivalidade futebolística: de um lado, os Oasis, dos irmãos Gallagher, fanáticos do Manchester City, do outro, os Blur, de Damon Albarn, ferrenho adepto do Chelsea. Os três estiveram este sábado no Dragão, mas só um festejou.

Os irmãos Gallagher foram fotografados no estádio, mas, naquele que era o dia de aniversário de Noel, o Manchester City não lhe deu o presente que tanto queria.

Liam y Noel Gallagher en el Estadio del Porto.

Oasis dice presente en la #UCLFinal. pic.twitter.com/MgiQFLaXr2 — Luis Garza (@l_garza21) May 29, 2021

Damon Albarn esteve na final acompanhado pelo sobrinho, que partilhou nas redes sociais o momento em que festejaram o golo do Chelsea, aquele que viria a dar aos Blues a segunda vitória da Liga dos Campeões, e que pode ver no vídeo associado ao artigo.