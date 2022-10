Para além dos elogios a mais uma boa exibição, frente a um ataque com Messi, Neymar e Mbappé, os adeptos do Benfica têm destacado a audácia com que António Silva voltou a enfrentar nomes consagrados do futebol.

O jovem central já tinha «desafiado» Bonucci, quando o capitão da Juventus contestava os festejos de João Mário em Turim, e agora mostrou a mesma ousadia perante Mbappé e Donnarumma.

No golo apontado por Messi na Luz, Mbappé foi buscar a bola e tentou levá-la para os festejos. Com pressa de retomar o jogo e partir em busca do empate, António Silva correu para o internacional francês e ficou com os esférico.

Posteriormente, nos instantes finais do encontro, António Silva «pegou-se» com Gigi Donnarumma. O guarda-redes do Paris Saint-Germain não gostou do puxão do jogador português, quando tentava lançar um último ataque, e procurou encará-lo após o apito final, o que motivou um momento de confusão entre jogadores de ambas as equipas.

