Na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Kairat Almaty recebeu e venceu o Slovan Bratislava por 1-0. Nos anfitriões, no Cazaquistão, o lateral Luís Mata (ex-FC Porto) e o extremo Jorginho (ex-Pevidém) foram titulares. Por sua vez, o lateral Sandro Cruz (ex-Gil Vicente) começou de início nos eslovacos.

Na tarde desta quarta-feira, entre cartões amarelos, o médio Ibrahim viu cartões amarelos aos 51 e 65 minutos, desfalcando os forasteiros. Após várias trocas, o jovem Satpaev – jovem avançado de 16 anos, reservado pelo Chelsea para 2026/27 – fez o único golo, de penálti, aos 90 minutos.

Em cima do derradeiro apito, o treinador do Slovan Bratislava – Vladimir Weiss – foi expulso por protestos. Por sua vez, o avançado Ricardinho viu o 2-0 anulado, aos 90+7m, por fora de jogo.

O vencedor desta eliminatória vai defrontar o Celtic no play-off. O segundo “round” está agendado para terça-feira (19h15).

Na Áustria, o ponta de lança Carlos Forbs foi aposta aos 88 minutos, na vitória do Club Brugge no reduto do Salzburgo (1-0). O único golo foi anotado pelo avançado Vermant, aos 75 minutos.

Quem avançar para o play-off vai jogar contra Rangers ou Plzen (3-0). A segunda mão, na Bélgica, está agendada para terça-feira (18h30).

Entretanto, na Polónia, o Estrela Vermelha levou a melhor na visita ao Lech Poznan (3-1). Nos anfitriões, os laterais Joel Pereira (ex-Gil Vicente) e João Moutinho foram titulares. Na formação sérvia, Matheus (ex-Sp. Braga) esteve na baliza, com Milson (ex-Marítimo) e Bruno Duarte (ex-Farense) também entre os titulares.

Depois de Krunic inaugurar o marcador a favor dos visitantes ao nono minuto, a resposta do Lech surgiu aos 34 minutos, pelo avançado Ishak, assistido por João Moutinho.

Na etapa complementar, Krunic bisou aos 51 minutos e Bruno Duarte ampliou a vantagem do Estrela Vermelha, aos 73 minutos.

O vencedor da eliminatória joga ante D. Kiev ou Pafos no play-off (0-1). O “round” decisivo está agendado para as 20 horas de terça-feira.

Por fim, o Ludogorets empatou a zeros na receção ao Ferencvaros, na Bulgária. Entre os anfitriões, Rui Mota apostou no defesa central Dinis Almeida (ex-Sp. Braga) de início.

Quem avançar para o play-off vai medir forças com Shkendija ou Qarabag (0-1). O duelo na Hungria está agendado para as 19h15 de terça-feira.