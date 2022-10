Não foi uma tarefa fácil, mas Paulo Futre conseguiu que Lionel Messi assinasse uma camisola do Atlético de Madrid no Estádio da Luz.

O antigo internacional português tinha anunciado esse desejo na emissão da CNN Portugal, ainda antes da chegada da equipa francesa.

Futre explicou que só tinha pedido autógrafo a um jogador, a Diego Armando Maradona, mas que queria que Messi assinasse uma camisola do Atlético de Madrid que lhe foi dada por altura da última visita do FC Porto ao emblema espanhol.

Com a ajuda de Luís Campos, dirigente do PSG, Futre conseguiu chegar a Messi no túnel do Estádio da Luz. Fez um vénia ao argentino, e depois, perante o olhar desconfiado dos delegados da UEFA, lá conseguiu o autógrafo.

«Quase ia preso», disse depois, ao voltar ao espaço da CNN Portugal, que partilhava com Joaquim Sousa Martins e Dani.

