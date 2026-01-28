Depois da derrota em Alvalade, o Paris Saint-Germain voltou a tropeçar na Liga dos Campeões, desta vez com prejuízos bem maiores, porque o empate com o Newcastle (1-1) ditou que os parisienses vão ter de disputar o play-off.

O PSG, com João Neves regressado de lesão e já no onze, até partiu em zona de apuramento direto para os oitavos, mas a noite começou logo mal quando Ousmane Dembélé falhou um penálti logo a abrir, aos quatro minutos. Contudo, Vitinha fez levantar as bancadas do Parque dos Príncipes com um excelente pontapé de fora da área, que adiantou os campeões europeus, aos oito minutos.

Em cima do intervalo, os ingleses chegaram ao golo da igualdade, por Joe Willock (45+2m).

Noutros jogos da última jornada da fase de liga da Champions, e apesar da derrota, foi uma noite feliz para Jorginho, avançado do Kairat que marcou de penálti no Emirates. O Arsenal venceu por 3-2, num encontro em que Viktor Gyökeres abriu o marcador, com um golo bem ao seu estilo.

Kai Havertz e Gabriel Martinelli (15 e 36m) apontaram os outros golos dos londrinos, que fecham a fase de liga com um registo cem por cento vitorioso. Em tempo de descontos, Ricardinho (90+3m) ainda assinou outro tento para o conjunto cazaque.

Também em solo inglês, o Manchester City, com Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze inicial, venceu o Galatasaray, por 2-0. Erling Haaland abriu o marcador aos 11 minutos e Rayan Cherki aumentou a vantagem em cima da meia-hora.

A noite também foi de festa para os portugueses do Olympiakos, que venceram por 2-1 o Ajax, em Amesterdão.

Costinha e Gelson Martins foram titulares e o extremo marcou o primeiro golo do conjunto grego. Chiquinho foi lançado na segunda parte e ainda foi a tempo de anotar uma assistência, enquanto Daniel Podence já só entrou para os últimos minutos.

Noutros jogos com portugueses, Pedro Neto foi titular na vitória do Chelsea em Nápoles (3-2), João Palhinha integrou o onze do Tottenham, que venceu no terreno do Frankfurt (2-0), Renato Veiga foi totalista no desaire do Villarreal com o Bayer Leverkusen (3-0), Francisco Conceição alinhou na primeira parte do nulo da Juventus no Mónaco e Pepê e Domingos Quina participaram na goleada do Pafos sobre o Slavia Praga (4-1).

