O Paris Saint-Germain venceu fora o Salzburgo por 3-0 na 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Com os quatro portugueses do plantel no onze inicial, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes foram decisivos e iluminaram o caminho, até agora sombrio, dos parisienses na luta por um lugar de acesso ao play-off.

Dando seguimento a um toque de cabeça de Hakimi, Gonçalo Ramos inaugurou o marcador num desvio à boca da baliza à meia-hora e estreou-se a marcar em 2024/25.

Aos 72 minutos, Nuno Mendes, na sequência de um bom envolvimento no ataque, entrou de rompante na grande-área e finalizou com oportunismo a passe de Doué, que tinha entrado pouco antes para o lugar de Gonçalo Ramos.

Já perto do fim, Doué fez o 3-0 final após um excelente entendimento com Hakimi e Lee Kang-in.

Com este resultado, o Paris Saint-Germain chega aos 7 pontos na Champions. Está agora, ainda que à condição, no 24.º lugar, última posição de acesso ao play-off.