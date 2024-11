Entrar em campo ao lado dos jogadores num jogo de Liga dos Campeões é um sonho tornado realidade para muitas crianças.

Mas o concretizar desse desejo é, muitas vezes, acompanhado por desconforto. No caso em concreto, de muito frio.

O jovem adepto teve a sorte de subir ao terreno de jogo acompanhado por Dominik Takác, guarda-redes do Slovan Bratislava que não teve problemas em ceder o casaco que levava para permitir que aquele momento fosse mais... caloroso.

À hora do apito inicial do Slovan Bratislava-Milan estavam cerca de 5º C na capital da Eslováquia.