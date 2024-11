Foi com base no asfixiar dos forasteiros que o Barcelona derrotou o Brest. Na noite desta terça-feira, na 5.ª jornada da Champions, os catalães venceram os franceses, por 3-0.

Neste encontro de sentido único – que terminou com 19-2 em remates, 8-0 em remates enquadrados e 76-24 em posse – Robert Lewandowski inaugurou o marcador, de penálti, aos 10 minutos. Foi o golo 100 do avançado polaco na Liga dos Campeões.

No segundo tempo, Dani Olmo ampliou a vantagem, aos 66 minutos. Depois de todas as trocas – como a entrada do médio português Mathias Pereira Lage, no Brest – Lewandowski bisou, aos 90+2m.

Desta forma, os catalães subiram ao segundo lugar, com 12 pontos, menos um do que o Inter Milão (1.º). Com uma derrota e quatro vitórias – consecutivas – o Barcelona visita o Dortmund (10.º) na 6.ª jornada, na noite de 11 de dezembro.

Por sua vez, o Brest encaixou a primeira derrota na prova – depois de um empate e três vitórias – pelo que ocupa o 9.º posto, com 10 pontos, em igualdade com Bayer Leverkusen, Mónaco, Arsenal e Sporting (8.º). No calendário europeu dos franceses segue-se a receção ao PSV (24.º), na noite de 10 de dezembro.

Para alcançar o topo da tabela, o Inter Milão beneficiou de um autogolo, decisivo no triunfo sobre o Leipzig (1-0). Estavam decorridos 27 minutos quando, na sequência de um livre cobrado à direita, o central Lukeba desviou para a própria baliza.

Quanto aos titulares, Taremi, pelos italianos, e André Silva, pelos alemães, estiveram em campo até aos 61 e 65m, respetivamente.

Na pele de líder à condição, com 13 pontos, o Inter aguarda pelo desfecho do Liverpool-Real Madrid. Em caso de triunfo dos «Reds», os italianos serão segundos.

Na 6.ª ronda da Champions, o Inter – ainda invicto – visita o Bayer Leverkusen (5.º), na noite de 10 de dezembro. Por sua vez, na mesma noite, o Leipzig (33.º) – apenas com derrotas – recebe o Aston Villa (12.º).

No capítulo das goleadas, o Bayer Leverkusen resolveu o encontro com o Salzburgo em meia-hora. Depois de Wirtz abrir a contagem, de penálti, aos 8 minutos, Grimaldo assinou um soberbo livre (11m).

Antes do intervalo, em cima do minuto 30m, Wirtz bisou, assistido por Grimaldo.

Na segunda parte, Patrik Schick, aos 61m, e Aleix Garcia, aos 72m, confirmaram a goleada.

Desta forma, o campeão alemão é quinto classificado, com 10 pontos, retomando a via dos triunfos europeus, depois de um empate e uma derrota. Segue-se, como acima referido, a receção ao Inter Milão (1.º).

Quanto ao Salzburgo, os austríacos encaixaram a quarta derrota, pelo que permanecem com três pontos, no 30.º posto. Segue-se a receção ao PSG (26.º), na noite de 10 de dezembro.

Por fim, a Atalanta dominou na visita ao Young Boys (1-6). Com Rui Patrício no banco de suplentes, os italianos inauguraram o marcador por Retegui, aos 9 miinutos.

Apesar da pronta resposta de Ganvoula, aos 11m, De Ketelaere assumiu a batuta. Depois de marcar aos 28m, o belga assistiu Kolasinac, aos 32m, e Retegui, aos 39m.

Na etapa complementar, De Ketelaere bisou, aos 56 minutos. Por fim, aos 90m, Samardzic encerrou a contagem (1-6).

Ainda invicta, com três vitórias e dois empates, a Atalanta ocupa a quarta posição da Champions, com 11 pontos. Segue-se a receção ao Real Madrid (21.º), na noite de 10 de dezembro.

Na noite seguinte, o Young Boys (36.º e último), visita o Estugarda (25.º).