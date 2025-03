Com o conforto do 3-0 conseguido na Baviera, o Bayern Munique foi até casa do Bayer Leverkusen vencer por 2-0 para carimbar o acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os bávaros, que contaram com Raphael Guerreiro no banco e João Palhinha a partir dos 84 minutos, praticamente decidiram as contas da eliminatória quando Harry Kane abriu o marcador (52m). Após um livre cobrado por Kimmich, a defesa dos «farmacêuticos» facilitou e o avançado inglês só precisou de encostar.

Em desvantagem, o Leverkusen reagiu, conseguiu criar problemas ao Bayern, mas foi mesmo a equipa de Vincent Kompany quem chegou ao golo, que traduziu a superioridade que se verificou na maioria da partida.

Alphonso Davies fechou as contas ao finalizar um contra-ataque letal, aos 71 minutos. Serge Gnabry roubou a bola a Hincapié, Leon Goretzka tocou para Kane e o avançado, de primeira, serviu o internacional canadiano.

Com esta assistência, Kane chegou às 50 contribuições para golo na Champions (39 golos e 11 assistências) e é o segundo inglês neste registo, atrás de David Beckham (16 golos e 36 assistências).

Nos quartos de final, o Bayern vai defrontar o Inter Milão, que afastou o Feyenoord, numa reedição da final de 2010.