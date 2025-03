Mesmo a cerca de 50 metros, Kylian Mbappé terá percebido logo no momento que Kylian Álvarez tocou duas vezes na bola no momento em que rematou para a baliza do Real Madrid no desempate por penáltis no dérbi de Madrid para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O avançado do Real Madrid começou por olhar para trás, mas disse e gesticulou que o jogador do Atlético Madrid tinha dado dois toques na bola. Quando chegou ao pé de um dos árbitros assistentes, já Lucas Vázquez e outro jogador dos merengues o alertavam para a irregularidade do pontapé do jogador argentino.

Depois de escutar o VAR, o árbitro polaco Szymon Marciniak (que dirigiu a final do Mundial 2022 entre Argentina e França, também decidida nos penáltis) deu indicação para anular o golo.

O Real Madrid acabou por apurar-se para os quartos de final após levar a melhor no desempate dos 11 metros por 4-2.

Veja o momento: