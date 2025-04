O Barcelona recebeu o Inter de Milão no Estádio de Montjuic, na noite desta quarta-feira, em jogo da primeira meia-final da Liga dos Campeões. O jogo terminou empatado a três bolas, deixando as decisões para a segunda mão.

O primeiro golo surgiu antes de ser cumprido o minuto inicial do jogo. Marcus Thuram abriu o marcador a finalizar de calcanhar um cruzamento vindo da direita. Um belo golo do filho do antigo internacional francês Lilien Thuram.

Contra a expectativa de muitos, o Inter de Milão fez o 2-0 por Denzel Dumfries aos 24 minutos de jogo, na sequência de um canto.

Três minutos depois, surgiu a resposta do Barcelona. Do alto dos seus 17 anos, Lamine Yamal assumiu a responsabilidade, tirou dois jogadores da frente e finalizou ao poste mais distante com classe.

Ainda antes do intervalo, o internacional brasileiro Raphinha assistiu para o empate. O ex-Sporting e V. Guimarães passou para o golo de Ferran Torres, aos 38 minutos, num belo movimento coletivo.

Já a segunda parte, com Taremi, ex-FC Porto, do lado italiano após substituição com o lesionado Lautaro Martínez, o jogo equilibrou-se e tornou-se menos espetacular.

O Inter de Milão fez o 3-2 de novo através de um canto, com Dumfries a saltar mais alto do que os jogadores do Barcelona. A envergadura fez a diferença.

E, mais uma vez, o Barcelona respondeu prontamente. Curiosamente, de canto, mas desta vez num lance estudado. Raphinha rematou à barra, a bola bateu nas costas de Sommer e entrou.

Até final, Lamine Yamal ainda acertou na barra da baliza do Inter de Milão, pela segunda ocasião no encontro. Foi um encontro em que o extremo esteve um patamar acima de todos os outros.