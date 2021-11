Antoine Griezmann foi a grande ausência do Liverpool-At. Madrid, que os espanhóis perderam por 2-0, depois de ter sido expulso no jogo anterior da Champions, precisamente entre as duas equipas.

O francês viu o cartão vermelho devido a uma entrada dura sobre Firmino, num lance em que não parece ter intenção, mas no qual acerta com os pitons na cabeça do avançado brasileiro.

Ora, no jogo em Inglaterra, já perto do fim, o português Diogo Jota tentou um remate acrobático na área do At. Madrid e acertou com o pé na cabeça de Trippier.

No estádio, o lance valeu a Jota o cartão amarelo – e um desentendimento com Vrsaljko. Mas fora das quatro linhas, o português ‘levou’ Grizemann para as redes sociais, onde se lamentou de forma irónica.

«Cartão amarelo em Anfiled…», escreveu apenas, concluindo com um emoji.

Amarilla en Anfield... 🤨 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 3, 2021

Veja os dois lances nos vídeos associados a este artigo e compare para perceber se Griezmann tem razão nas queixas.

(Imagens vídeo Eleven Sports)