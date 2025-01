Com golos de João Neves e de Gonçalo Ramos, o Paris Saint-Germain venceu em casa o Manchester City por 4-2.

Num jogo em que só a vitória interessava às duas equipas, sob pena de comprometerem ainda mais as aspirações de chegarem ao play-off, mais ainda com mais urgência para o PSG, que tinha 7 pontos, Nuno Mendes, Vitinha e João Neves foram titulares nos franceses, enquanto Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva alinharam de início no conjunto inglês.

Os seis golos da partida surgiram todos na segunda parte. Jack Grealish aproveitou uma recarga a um remate de Bernardo Silva para inaugurar o marcador aos 50 minutos e Erling Haaland fez o 2-0 pouco depois, beneficiando de um corte incompleto de João Neves.

Por essa altura, já sem Rúben Dias em campo (saiu ao intervalo já depois de estar amarelado), o jogo parecia praticamente resolvido, mas a reação dos parisienses foi imediata e poderosa. Dembelé reduziu distâncias e Barcola fez o empate aos 60m na recarga a um remate de Doué devolvido pela barra.

Gonçalo Ramos foi a jogo logo a seguir e foi com quatro portugueses em campo que o PSG chegou à vantagem: servido por Vitinha e esquecido ao segundo poste, João Neves mergulhou para um grande golpe de cabeça que bateu o também ex-Benfica Ederson.

Aos 90+3m, Gonçalo Ramos terminou com todas as dúvidas. O golo foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas o VAR descortinou que a bola tinha-lhe chegado de um defesa do Man City e não de Hakimi.

Com este resultado, o PSG chega aos 10 pontos na Champions, os mesmos de Benfica e Sporting, mas à frente dos leões pela diferença de golos. O Man City, vencedor da Champions em 2022/23, está no 25.º posto e precisa de vencer o Club Brugge para seguir para o play-off.