Jogo de emoções fortes em Turim. O FC Porto eliminou a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mesmo perdendo por 3-2, no prolongamento.

No final, Taremi acabou o jogo em lágrimas. O avançado foi expulso aos 55 minutos e deixou o FC Porto a jogar com menos um durante mais de uma hora e não controlou as emoções. Primeiro abraçou-se a chorar a Sérgio Oliveira, como pode ver no vídeo associado a este artigo.

Depois disso, jogador ainda foi abraçado por Sérgio Conceição, que o confortou no final de uma noite histórica para o FC Porto.