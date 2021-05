Thomas Tuchel começou a época no Paris Saint-Germain, iniciou o ano de 2021 desempregado e menos de seis meses depois sagrou-se campeão europeu, ao serviço do Chelsea.

No final, junto dos seus jogadores, no balneário, Tuchel festejou de forma eufórica e acabou… descalço. O alemão descalçou-se e deixou as sapatilhas com os jogadores.

Um momento daqueles que é impossível não arrancar sorrisos.