O Paris Saint-Germain ficou com o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões mais facilitado depois de cumprir o favoritismo e vencer na visita ao Brest, por 3-0, na primeira mão do play-off.

Num duelo entre equipas francesas, Luis Enrique apostou em Nuno Mendes, Vitinha e João Neves de início. Vitinha abriu caminho ao triunfo dos parisienses, aos 21 minutos, com um penálti exemplarmente convertido.

Depois disso, o PSG contou com a sorte do seu lado. O Brest ficou, por exemplo, muito perto de marcar, mas o reamte terminou com estrondo no ferro. Isto já depois de uma asneira de Donnarumma, que aliviou a bola contra um rival e viu a bola passar-lhe muito perto da baliza.

O Brest não marcou, porém, e acabou por sofrer.

A atravessar um grande momento de forma (só ficou em branco num dos últimos 11 jogos), Ousmane Dembélé foi a figura maior do encontro. Em cima do apito para o intervalo, o internacional francês armou um remate colocado e dilatou a vantagem do PSG.

Dembélé viria a bisar aos 66 minutos, num lance em que aproveitou a passividade da defesa do Brest.

Com uma vantagem de três golos no bolso, o PSG, que ainda assim não se livrou de alguns sustos durante a partida, controlou o jogo num ritmo mais baixo. Gonçalo Ramos ainda entrou, aos 83 minutos.

A segunda mão do play-off, no Parque dos Príncipes, está marcada para a próxima quarta-feira.