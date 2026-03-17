VÍDEOS: Arsenal bate Leverkusen e Gyökeres reencontra Sporting nos «quartos»
Eberechi Eze e Declan Rice marcaram os golos da vitória
Se a primeira mão travada na Alemanha resultou num empate a uma bola entre as duas equipas, na segunda o Arsenal foi superior ao Bayer Leverkusen e venceu por 2-0. Com esta vitória, ficou definido que os 'Gunners' vão enfrentar o Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões.
O Arsenal de Arteta teve menos posse de bola, mas dominou nas chances de golo. Teve 12 remates à baliza contra um. Chegou ao 1-0 por intermédio de Eberechi Eze num remate imparável.
Na segunda parte, o médio inglês Declan Rice atirou novamente de fora da área para dentro da baliza, num belo tiro, e fez o 2-0.
Tanto Viktor Gyökeres, ex-Sporting, como Alejandro Grimaldo, ex-Benfica, disputaram os noventa minutos. No caso do sueco, já sabe que vai enfrentar a antiga equipa nos quartos de final.