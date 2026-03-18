Bayern Munique voltou a aplicar o rolo compressor, mesmo com uma goleada assegurada na primeira mão. Após um 6-1 conseguido em Bérgamo, em Itália, na semana passada, foi a vez dos homens da Baviera golearem em casa, por 4-1.

Havia a dúvida em relação à titularidade do guarda-redes, pois o Bayern Munique tinha quatro lesionados. Jonas Urbig acabou jogar de início, deixando o jovem Prescott de 16 anos no banco. Raphael Guerreiro também foi titular.

Harry Kane fez o primeiro da noite de grande penalidade, aos 25 minutos. Já na segunda metade, conseguiu o bis num trabalho espetacular.

O jovem prodígio Lennart Karl marcou o 3-0 num remate rasteiro e certeiro e Luis Diaz, ex-FC Porto, picou sobre o adversário num gesto técnico espetacular para o 4-0. Samardzic fez o 4-1 final aos 85 minutos.

Vitória maior no agregado para os bávaros... só em 2009, contra o Sporting, em que somou um 12-1. Real Madrid é o adversário que se segue para o Bayern Munique, nos quartos de final.