Se a primeira mão do PSG-Chelsea, dos oitavos de final da Liga do Campeões, já tinha sido bastante desnivelada a favor dos franceses, que venceram por 5-2, a segunda mão não foi menos humilhante para os ingleses.

O Chelsea perdeu por 3-0 em Stamford Bridge, sem conseguir dar resposta à pressão do PSG, nem criar grande perigo na frente. Desta feita, Kvaratskhelia abriu o marcador logo aos seis minutos, aproveitando um erro de Mamadou Sarr.

Logo aos 14 minutos, chegou o 2-0 por Bradley Barcola, num grande remate, com assistência de Hakimi. Já na segunda parte, o suplente utilizado Senny Mayulu desferiu um remate espantoso para o 3-0.

Vitinha (cumpriu o jogo todo), João Neves e Nuno Mendes (saíram na segunda parte) e Gonçalo Ramos (suplente utilizado) participaram do lado parisiense. Pedro Neto foi titular pelo Chelsea.

Com esta vitória, o PSG, campeão em título, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Liverpool e Galatasaray, que teve uma vitória turca por 1-0 na primeira mão.