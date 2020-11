A 3.ª jornada da Liga dos Campeões chegou esta quarta-feira ao fim com mais oito jogos.

Recuperado da covid-19, Cristiano Ronaldo estreou-se nesta edição da Liga dos Campeões e foi titular na vitória da Juventus por 4-1 sobre os húngaros do Ferencváros. No mesmo grupo (G), o Barcelona venceu em casa o Dínamo Kiev por 2-1.

Também esta quarta-feira, o Manchester United, com Bruno Fernandes no onze, foi à Turquia perder por 2-1 com o Istambul Basaksehir, que não só se estreou a ganhar na prova como a marcar num jogo em que os Red Devils foram penalizados por erros defensivos graves. Também no mesmo grupo, o Leipzig venceu, com direito a reviravolta, o PSG de Danilo por 2-1.

No Grupo E, Chelsea e Sevilha estão com a passagem aos oitavos de final bem encaminhada. Os londrinos venceram o Rennes por 3-0, enquando o conjunto espanhol orientado por Julen Lopetegui foi do inferno ao céu. Estiveram a perder por 2-0 na receção ao Krasnodar, tiveram um jogador expulso na primeira parte quando perdiam por 2-1, mas viraram o jogo na segunda parte com dois golos de En-Nesyri em quatro minutos (3-2).

No Grupo F, o Borussia Dortmund saltou para o primeiro lugar: foi à Bélgica bater o Club Brugge por 3-0 com bis de Haaland. A Lazio, que era líder, somou um ponto na visita ao terreno do Zenit São Petersburgo.