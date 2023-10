João Félix foi titular na vitória do Barcelona contra o FC Porto, no estádio do Dragão. O internacional português esteve em campo até aos 68 minutos, acabando por dar o lugar a Sergi Roberto. Na sala de imprensa o anfiteatro portista, Xavi Hernández explicou por que razão tirou o avançado.



«Precisávamos de ter bola, maior fluidez e ele já tinha cartão amarelo. É verdade que estava bem e confortável no jogo, mas havia vários jogadores com cartões, o árbitro mostrou-os com alguma facilidade. Senti que tinha de colocar um quarto médio para a equipa ter mais paciência e calma. Acabámos a sofrer, mas isto é a Champions», justificou.



O catalão teceu ainda rasgados elogios a Gundogan, jogador que fez a assistência para o golo solitário da partida anotado por Ferran Torres.



«É um sorte ter o Gundo. Dá-nos pausa, é capaz de girar, mudar de direção e de romper linhas. Ele praticamente não perde a bola. É um privilégio tê-lo na equipa- Os outros futebolistas têm de minimizar as perdas de bola que resultam em contra-ataques. Faltou-nos mais calma, mas o Gundo dá-nos sempre isso», disse.