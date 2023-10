Xavi Hernández, treinador do Barcelona, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 1-0 frente ao FC Porto, em jogo da segunda jornada do grupo H da Champions:



«Tivemos perdas de bola desnecessárias e disse aos jogadores que eram importante jogar no meio-campo adversário e usar o Marc [Ter Stegen] porque ele estava a conseguir criar superioridades. Faltou-nos alguma calma e paciência, mas isto é a Europa, jogámos contra o FC Porto e fora de casa. Tudo custa muito.



Era um jogo importante e conseguimos os três pontos. Não falavam de fantasmas? Ganhámos fora de casa num campo difícil. Acho que é de salientar o esforço extraordinário que os jogadores fizeram.



Vamos trabalhar para que os jogadores tenham mais paciência e calma, para que se sintam mais cómodos a jogar no meio-campo adversário e para que ataquem melhor. Estivemos bem nesses aspetos contra o Sevilha e contra o Betis, mas hoje foi mais difícil. Este é um estádio difícil, mas ganhámos. A vitória dá-nos seis pontos, seguimos sem sofrer golos. Há pontos positivos. Hoje passámos por dificuldades, mas a equipa deixou a pele em campo. Custa muito ganhar fora na Champions.



Sinto que a equipa está mais madura, mais solidária. Faltou-nos maior consistência para jogar no meio-campo contrário e paciência para adormecer o jogo e procurar o golo.»



[Sobre a expulsão do Gavi]: «Estamos a ajudá-lo a crescer. Ele amadureceu muito desde que chegámos ao Barcelona. Acho que ele foi expulso por protestos e não pela falta em si. O árbitro podia ter gerido as coisas de outra maneira, faltava muito pouco para o fim.»