Depois da derrota por 2-0 em Camp Nou, o Barcelona visita o Atlético de Madrid à procura de uma «remontada» para marcar presença nas meias-finais da Liga dos Campeões. Lamine Yamal confia que os catalães são capazes de bater os «colchoneros» e aponta que a «chave» é jogar à Barça.

«Não podemos achar que uma "remontada" é um milagre. Começamos o jogo a perder 2-0, mas temos de jogar da forma que sabemos», disse o extremo espanhol, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a nova fotografia de perfil no Instagram, em que surge LeBron James com o troféu da NBA, numa temporada em que teve de virar um 3-1 nas finais, Yamal assumiu que quer replicar o que fez o basquetebolista norte-americano.

«O LeBron é um dos ídolos que me podem inspirar para o jogo de amanhã [terça-feira] e foi por isso que coloquei a foto dele. Vou pensar em como ele fez isso e, com sorte, conseguirei fazer o mesmo. Temos muitos jogadores na equipa, eu sou apenas mais um, não sou o único», vincou.

Yamal garantiu que, se o Barcelona for eliminado da Champions, será a «lutar até ao fim». Além disso, o canhoto, que soma 22 golos e 17 assistências esta época, destacou que atravessa um bom momento de forma.

«Estou muito ansioso. Sempre disse que, no início da temporada, o meu nível foi muito questionado por causa da lesão na virilha e gosto destes momentos, porque é quando os verdadeiros jogadores aparecem», disse Yamal, que até deixou um desafio a Diego Simeone.

«Sinto-me ótimo, muito ansioso. Estou motivado e espero fazer a diferença. Vamos ver se o Cholo me faz um favor e me deixa um para um com algum jogador. Espero que sim», atirou.

O Atlético de Madrid-Barcelona, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, tem pontapé de saída marcado para as 20h00 de terça-feira.