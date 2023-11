Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) na receção ao Union Berlim, em jogo do Grupo C da Liga dos Campeões:

«Tivemos inspiração e transpiração. Tivemos de tudo, uma grande entrega e uma grande alma para poder ter um resultado que não era o que queríamos, mas para ter mais uma exibição de grande nível nesta competição. Pelo contexto, termos ficado uma hora com um jogador a menos, mesmo assim fomos dominadores, a forma como a equipa se deu ao jogo deixa-me satisfeito, ao final de contas somamos mais um ponto».

[Sentimento como treinador após o jogo, numa boa prestação que ainda dá uma réstia de esperança] «Tinha-o dito, e o que fizemos na primeira meia hora mostra-o, que era muito importante ganhar o jogo. No contexto que tivemos era muito importante não poder. Conseguimos ter uma reação, estatisticamente com o domínio do jogo, o que é significativo, creio que dezoito oportunidades contra seis. Apesar da expulsão, que me pareceu bem ajuizado, não tendo sido intencional foi uma decisão boa, poderia falar de um penálti em que a decisão não foi boa, mas quero assinalar ao desempenho da minha equipa, principalmente quando esteve a menos, em que fomos dominadores a criar oportunidades ficamos com a sensação de que um ponto é curto para o que fizemos em casa. Queriam ganhar em casa para festejar com os nossos adeptos. Realisticamente é muito difícil, teremos pela frente um Nápoles com dois galos que teremos de reverter, tudo em aberto, mas vamos com ambição. Falta um jogo, vamos lutar como sempre pela vitória».

[Numa prestação algo inconstante esta época, o que se retira de um jogo como este?] «A avaliação da inconstância é redutora, nos últimos quinze jogos a as nossas derrotas são com o Real Madrid e com o Nápoles. Este é um daqueles jogos em que temos de tirar proveito da exibição, se tivermos a capacidade de olhar para este jogo com a humildade de perceber que foi preciso um grande sacrifício, uma grande vontade mental e física para esta exibição, podemos ganhar com isso».

[O que se diz ao Niakaté depois daquele lance?] «Nesta altura são palavras de conforto, mais do que ninguém está desolado com o que aconteceu. Não é intencional, mas altera por completo a estratégia montada e o que obriga a equipa a fazer para compensar menos um homem em campo. Temos de amparar os nossos nos momentos menos bons».

[Sorteio da Taça de Portugal] «É aquilo que é, estamos preparados para um mês de janeiro com grandes jogos, que vai incluir mais este Benfica-Braga para a Taça de Portugal».