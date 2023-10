Três jogos, três derrotas. Zero pontos, nenhum golo marcado e quatro sofridos.

Este é o registo do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2023/24.

A derrota caseira diante da Real Sociedad por 1-0 nesta terça-feira colocou, no fecho da primeira volta, a equipa de Roger Schmidt na linha das piores equipas encarnadas na principal competição de clubes da UEFA.

Em todas as participações do Benfica na Champions só por uma vez as águias tinha chegado a esta fase ainda sem qualquer ponto: em 2017/18, quando sob o comando de Rui Vitória acumulavam derrotas com o Spartak Moscovo (1-2), com o Basileia (5-0) e o Manchester United (0-1).

Essa foi a pior prestação de sempre dos encarnados numa Liga dos Campeões e, também, de uma equipa portuguesa na competição. O Benfica viria a terminar a fase de grupos sem pontos e o pálido registo de apenas um golo marcado e 14 sofridos.

Agora, o Benfica segue no último lugar do Grupo D a sete pontos dos dois primeiros classificados (Inter e Real Sociedad) e a três do Salzburgo, que está em lugar de repescagem para a Liga Europa. Schmidt tem ainda três jogos para evitar ficar na história das piores equipas do Benfica na Champions.

Isto depois de em 2022/23 ter conduzido a equipa à melhor fase de grupos de sempre da equipa, com 14 pontos.