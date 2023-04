A derrota com o Inter de Milão por 2-0 no primeiro jogo dos quartos de final deixou o Benfica em maus lençóis e condenado a fazer história para seguir em frente na prova.

É que desde 1992/93, época em que a principal competição europeia de clubes passou a chamar-se Liga dos Campeões, os encarnados nunca viraram uma eliminatória depois de perderem em casa por dois golos de diferença, nunca venceram o Inter e também nunca (recuando mesmo até ao advento das competições europeias) triunfaram em Itália por mais do que um golo.

Em terras transalpinas, os encarnados só levaram a melhor sobre os adversários em quatro de 15 visitas, a última das quais, que poderá servir de inspiração, já nesta temporada, quando derrotaram a Juventus por 2-1 na fase de grupos.

De inspiração poderá servir uma outra eliminatória na longínqua época 1961/62, em que as águias conquistaram a segunda e derradeira Taça dos Clubes Campeões Europeus. Depois de terem perdido na 1.ª mão dos quartos de final por 3-1 com os alemães do Nuremberga, impuseram-se no segundo encontro por 6-0: mas aí, a partida decisiva realizou-se no Estádio da Luz.

O conjunto de Roger Schmidt precisa assim de fazer história para se manter na Champions numa altura em que atravessa o momento mais delicado da temporada, com três derrotas consecutivas que colocaram em sérios riscos a continuidade na mais importante prova de clubes da UEFA e complicam as contas do campeonato, onde em pouco mais de uma semana viu cair uma confortável vantagem de dez para quatro pontos a seis jornadas do fim.