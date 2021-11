Afetado por lesões nos últimos meses, Dani Carvajal acredita ter finalmente encontrado a receita certa para se manter saudável agora que regressou à competição.

«Estive à procura de causas [para as lesões]. Tenho uma dieta mais rigorosa, sem glúten e sem trigo. Procura o que me faça bem, mesmo que tenha de comer brócolos de manhã, à tarde e à noite», disse a rir. «Fechei a porta às coisas que me podiam afetar: treinos, descanso, alimentação...»

Dani Carvajal, jogador do Real Madrid, falava durante a antevisão ao jogo com o Shakhtar para a Liga dos Campeões. «Tenho vontade de voltar ao meu melhor nível. O mister está a gerir bem a minha situação e espero estar no meu máximo o mais rapidamente possível. A cabeça foi a parte mais dura. Procurar uma causa. Agora tenho a cabeça limpa», rematou.