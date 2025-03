Já são conhecidos todos os jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões!

Esta quarta-feira, o Dortmund, Arsenal, Aston Villa e Real Madrid carimbaram o passaporte para a próxima fase da prova milionária. O Barcelona, Inter de Milão, Bayern Munique e Paris Saint-Germain esperavam os resultados desta noite europeia.

Ora, desta forma o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, João Neves e Vitinha vai jogar com o Aston Villa de Unai Emery. O Arsenal bateu o PSV (9-3 no agregado) e vai defrontar o Real Madrid.

O Barcelona, carrasco do Benfica, vai jogar com o Dortmund, carrasco do Sporting. Por fim, num encontro que já era conhecido desde terça-feira, o Bayern de Palhinha e Guerreiro tem pela frente os italianos do Inter

Os jogos dos quartos de final (8 e 09 de abril e 15 e 16 de abril)

Jogo 1: Paris Saint-Germain-Aston Villa

Jogo 2: Arsenal-Real Madrid

Jogo 3: FC Barcelona-Borussia Dortmund

Jogo 4: Bayern Munique-Inter Milão

Meias-finais (29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio)

Jogo 5: Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 1

Jogo 6: Vencedor Jogo 3 - Vencedor Jogo 4

Final (31 de maio)

Vencedor Jogo 5 - Vencedor Jogo 6