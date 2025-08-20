«Isto é Kadikoy, daqui não há saída». Foi este o aviso do Fenerbahçe nas redes sociais, dois dias antes de receber o Benfica em casa, na primeira mão do play-off de acesso à fase de Liga da Champions. Os 5-2 aplicados ao Feyenoord, a paixão dos adeptos e o 'peso' de José Mourinho no banco podiam ter intimidado as águias, mas não foi bem isso que aconteceu.

Com um nulo algo aborrecido (o momento de maior destaque foi a expulsão relâmpago de Florentino), o Benfica conseguiu sair com a eliminatória em aberto para a segunda mão, no Estádio da Luz, onde poderá montar o seu próprio 'Inferno'. Em Kadikoy, as duas equipas travaram um duelo equilibrado, com muitos remates longínquos e cartões amarelos mostrados... mas pouca espetacularidade digna de Champions.

Lage surpreendeu no onze com Akturkoglu e Florentino Luís

Antes do jogo, muito se falou 'Kadikoy', o bairro onde se situa o Şükrü Saraçoğlu, estádio do Fenerbahçe. José Mourinho descreveu um «Inferno» em Istambul e disse, em jeito de brincadeira, que o Benfica não teria ficado contente por defrontar a sua equipa. Já Lage remeteu a discussão do resultado para a segunda mão - «o Estádio da Luz é um inferno semelhante», retorquiu na antevisão. A segunda mão o dirá.

A verdade é que o historial do Benfica em casa do Fenerbahçe não é nada abonatória às águias. Em três jogos (em 1975, 2013 e 2018) nunca ganhou. Porém, quando os encarnados recebem o Fene em casa, acabam por vencer. Em agregados, ultrapassaram sempre o Fenerbahçe.

Mourinho não surpreendeu no onze inicial, apresentado os mesmos homens que golearam o Feyenoord por 5-2. Por outro lado, Bruno Lage inovou no onze. Lançou Florentino Luís para jogar atrás de Enzo Barrenechea e Richard Ríos, bem como Akturkoglu para render Schjelderup. Curiosamente, dois jogadores associados ao rival. Ivanovic começou no banco de suplentes.

A primeira parte foi de menos para mais, em relação à exibição dos encarnados. Começaram mandões, com muita posse de bola e a aproveitar os espaços deixados no meio-campo defensivo do Fenerbahçe. Porém, após alguma avaliação dos turcos (e de Mourinho), o Fenerbahçe começou a pressionar mais alto e a obrigar o Benfica a bater para longe.

A maioria dos remates aconteceram de fora da área, tanto de um lado como do outro. Do Benfica, Ríos e Akturkoglu (de livre direto) testaram Egribayat, mas Trubin teve ainda mais trabalho, com remates fortes de Fred, Oosterwolde e um cabeceamento oportuno de En-Nesyri. As duas equipas levavam o resultado intocado para o descanso e a eliminatória em aberto.

Florentino protagonizou expulsão infeliz e Fenerbahçe teve falta de imaginação

A segunda parte começou com muitos duelos, mas poucas chances de golo. O respeito entre as duas equipas manteve-se e o Benfica tinha dificuldade em assumir as despesas do jogo, no meio-campo. Ríos e Enzo não encontravam espaço (e consequentemente tempo) para jogar.

A primeira alteração de Bruno Lage foi aos sessenta minutos e trouxe uma reorganização tática. Enzo, já amarelado, foi rendido por Ivanovic, apostando no 4-4-2. Qual foi o problema? Florentino Luís viu dois amarelos em três minutos e acabou expulso, aos 71 minutos, de forma algo ingénua. Na segunda falta, agarrou ostensivamente Talisca.

Para fechar os caminhos da baliza, Lage tirou Pavlidis e Aktkurkoglu, já cansados, e lançou Barreiro e Tiago Gouveia. Passou a defender em 5-3-1, com Ivanovic à procura de receber alguma bola na frente. O Benfica conseguiu fechar os caminhos para a baliza de Trubin e, verdade seja dita, faltou muita imaginação ao Fenerbahçe de Mourinho.

O momento de maior frisson para os benfiquistas foi mesmo um golo anulado a Youssef En-Nesyri... facilitado por Trubin. Um remate forte e enrolado de Talisca obrigou o ucraniano a uma defesa de recurso, que espirrou para a barra e, em seguida, para os pés do marroquino. O que valeu ao Benfica foi um ligeiro adiantamento do avançado.

A história confirmou-se. O Benfica não consegue vencer naquele terreno, mas Bruno Lage pode agarrar-se a esses pergaminhos e dizer que, na Luz, é o Benfica quem manda. Florentino não conta para a segunda mão, Enzo, Ríos e António Silva viram cartões amarelos. Apesar de algumas chamuscadelas, o Benfica sobreviveu ao Inferno.