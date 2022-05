Com o final dos campeonatos nacionais de 2021/22 a aproximar-se, a composição da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, na qual estão já FC Porto e Sporting, continua a engrossar semana após semana. O Benfica tem de jogar a pré-eliminatória, num cenário que começa a ganhar forma também.

Há agora um total de 17 clubes já confirmados na fase de grupos da prova para 2022/23.

Para além dos dois emblemas portugueses, Real Madrid, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Milan, Inter Milão e Salzburgo, Nápoles e Juventus e Bayer Leverkusen já tinham garantido vaga nas últimas semanas e agora há mais três equipas a juntarem-se ao lote de apurados.

Ao sagrarem-se campeões, os holandeses do Ajax, e os escoceses do Celtic entram diretamente na fase de grupos, bem como o At. Madrid, que já garantiu um dos quatro primeiros lugares em Espanha.

Além disso, com o título conquistado, o FC Porto sabe ainda que vai ficar no Pote 1 da fase de grupos. Neste momento, tem a companhia de Real Madrid, Bayern Munique e PSG. Equipas que não vai poder defrontar na fase de grupos.

Refira-se que os leões ainda não sabem em que pote ficam, uma vez que para além daqueles quatro campeões de Espanha, Alemanha, França e Portugal sabe-se apenas que Barcelona e Juventus estão no pote 2.

A fase de grupos da Liga dos Campeões é composta por 32 equipas distribuídas por oito grupos, sendo que a maioria dos lugares ficará ocupada até ao final da época e uma pequena parte só será definida entre julho e agosto de 2022, altura em que haverá pré-eliminatórias e play-off.

É aqui que entra o Benfica.

Com o terceiro lugar no campeonato, os encarnados vão entrar na terceira pré-eliminatória para não-campeões. Este caminho implica quatro jogos, à semelhança do que sucedeu na última época em que o Benfica defrontou Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatoria e o PSV no playoff.

A confirmação do Ajax como campeão significa que o mesmo PSV Eindhoven é segundo. A equipa orientada por Roger Schmidt, futuro treinador do Benfica, ainda não tem estatuto definido, pelo que pode ainda ser adversária dos encarnados, que são cabeças-de-série, logo na terceira pré-eliminatória.

O Glasgow Rangers ainda sonha com entrada direta na fase de grupos - precisa de vencer a Liga Europa -, mas para já está com o Benfica na terceira pré-eliminatória e como cabeça de série. Ou seja, o vice-campeão escocês não calhará ao Benfica antes do playoff, tal como o Dínamo Kiev. O clube ucraniano tem ainda de passar pela segunda pré-eliminatória, no entanto.

Quem pode sim sair aos encarnados é o Sturm Graz da Áustria, enquanto se espera para definir o terceiro classificado de França e o segundo da Bélgica.

No fundo, a situação para a terceira pré-eliminatória é a seguinte:

Cabeças de série

Benfica

Glasgow Rangers (pode ir direto à Champions se vencer a Liga Europa)

Dínamo Kiev* (tem ainda de jogar a 2.ª pré-eliminatória, vai direto à 3.ª se o Rangers vencer a Liga Europa)

Estatuto por definir

PSV Eindhoven

Não cabeça de série

Sturm Graz