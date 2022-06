A UEFA divulgou esta terça-feira o calendário da Liga dos Campeões para 2022/23.

A primeira jornada da fase de grupos da prova milionária arranca a 6 e 7 de setembro, enquanto a sexta e última ronda joga-se a 1 e 2 de novembro.

A fase a eliminar da Champions só tem início depois do Mundial do Qatar, em fevereiro e março, com os oitavos de final. Em abril jogam-se os quartos e as meias estão agendadas para maio, enquanto a final se disputa a 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

O calendário da Champions para 2022/23:

Fase de grupos

Jornada 1: 6/7 de setembro de 2022

Jornada 2: 13/14 de setembro de 2022

Jornada 3: 4/5 de outubro de 2022

Jornada 4: 11/12 de outubro de 2022

Jornada 5: 25/26 de outubro de 2022

Jornada 6: 1/2 de novembro de 2022

Fase a eliminar