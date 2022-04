A poucas semanas do final dos campeonatos nacionais, a composição da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões começa a engrossar semana após semana.

Nesta altura, a fazer a companhia ao FC Porto estão outras seis equipas: Real Madrid, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool e Paris Saint-Germain.

As duas últimas equipas deste lote foram as últimas a assegurar matematicamente o acesso à fase de grupos da Champions 2022/23. Os ingleses na terça-feira com a vitória sobre o Manchester United, os franceses nesta quarta-feira, dia em que venceram o Angers por 3-0 e, além disso, ficaram a um ponto do título.

A fase de grupos da Liga dos Campeões é composta por 32 equipas distribuídas por oito grupos, sendo que a maioria dos lugares ficará ocupada até ao final da época e uma pequena parte só será definida entre julho e agosto de 2022, altura em que haverá pré-eliminatórias e play-off.